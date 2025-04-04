Başakşehir - Konyaspor Maçı Ne Zaman? Başakşehir - Konyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir - Konyaspor maçı nerede oynanacak? Başakşehir - Konyaspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Başakşehir - Konyaspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...
Başakşehir - Konyaspor Maçı Ne Zaman
Başakşehir - Konyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Başakşehir - Konyaspor maçı 05.04.2025 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Başakşehir - Konyaspor Maçı Nerede Oynanacak?
Başakşehir - Konyaspor maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.
Başakşehir - Konyaspor Maçının Hakemleri
Başakşehir - Konyaspor maçını orta hakem Çağdaş Altay yönetecek.
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