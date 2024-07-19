NTV.COM.TR’ye geri dön

Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman?

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde La Fiorita ile karşılaşacak. RAMS Başakşehir, bu turdaki ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda yapacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu maç tarihi sorgulanıyor. Peki, Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman?

Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman?

RAMS Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi San Marino ekibi La Fiorita oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvasının 1. eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibinin belli olacağı La Fiorita-Isloch Minsk eşleşmesinde ilk maçı, Belarus ekibi Isloch Minsk deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

Rövanşta ise La Fiorita, normal süresini ve uzatma bölümlerini 1-0 önde kapattığı maçın sonunda penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kurdu ve 2. eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibi oldu.

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta oynanacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...