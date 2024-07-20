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Başakşehir - La Fiorita maçını Karadağlı hakem Milos Boskovic yönetecek

RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita ile evinde oynayacağı mücadeleyi Karadağ Futbol Federasyonu'ndan hakem Milos Boskovic yönetecek.

Başakşehir - La Fiorita maçını Karadağlı hakem Milos Boskovic yönetecek

Başakşehir, Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita ile 25 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.45’te karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadelede Karadağ Federasyonu’nda Milos Boskovic düdük çalacak. Boskovic’in yardımcılıklarını Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Dalibor Vujisic olacak.

Turuncu-lacivertliler, rövanş karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45’te deplasmanda oynayacak.

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