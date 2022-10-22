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Başakşehir, ligdeki ikinci yenilgisini Kadıköy'de yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini yaşadı.

Başakşehir, ligdeki ikinci yenilgisini Kadıköy'de yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında , Kadıköy'de 'ye 1-0 yenildi.

Bu maçtan önce rakibiyle aynı puana sahip olan turuncu-lacivertliler, 20 puanda kaldı ve Fenerbahçe'nin üç puan gerisine düştü.

Medipol Başakşehir, ligde gelecek hafta sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

SON 3 MAÇTA 2. KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe'ye deplasmanda kaybeden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de son 3 maçta 2. yenilgisini yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, ligin 9. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-0 kaybederek bu sezon ilk kez mağlup olmuştu.

Fenerbahçe mağlubiyeti, Medipol Başakşehir'in bu sezon ligdeki ilk deplasman yenilgisi de oldu.

DENİZ TÜRÜÇ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Medipol Başakşehir'in orta sahadaki isimlerinden Deniz Türüç, Fenerbahçe karşılaşmasında bu sezon ligdeki 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Deniz, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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