Başakşehir, Nuri Şahin ile 2'de 2 peşinde: Rakip Alanyaspor

Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek.

RAMS , Trendyol 'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü Corendon 'u ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

Ligde bir maçı eksik turuncu-lacivertliler, birer galibiyet ve mağlubiyet ile 2 beraberlik sonucunda 5 puan topladı.

Geride kalan bölümde ikişer galibiyet ve beraberlik ile bir mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 8 puanı bulunuyor.

Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde ikinci maçına çıkacak RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

