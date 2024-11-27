Başakşehir-Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü maçında sahasında Moldova'nın Petrocub takımıyla karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertli ekipte isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo, müsabakada görev yapamayacak. Tedavisi süren ve Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta forma giyemeyen Ömer Ali Şahiner'in durumu maç günü netlik kazanacak. İşte, Başakşehir-Petrocub maçı hakkında bilgiler...



BAŞAKŞEHİR-PETROBUC MAÇI NE ZAMAN?



Başakşehir-Petrocub maçı, 27 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.



TAKIMLARIN SON DURUMU



Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden ve üçüncü maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile berabere kalan RAMS Başakşehir'in 1 puanı bulunuyor.



Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi. Başakşehir, son maçında ise Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.



Üç maçını da kaybeden Petrocub'ın ise puanı bulunmuyor. İlk maçında sahasında Pasof'a 4-1 kaybeden Petrocub, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Jagiellonia'ya 2-0 yenildi. Moldova ekibi son maçında ise evinde Rapid Wien'e 3-0 mağlup oldu.



AVRUPA'DA 60. RANDEVU



RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 60. karşılaşmasını oynayacak.



Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'daki 59 maçta 22 galibiyet, 14 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.



Avrupa'da 86 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 85 gole engel olamadı.



ÇAĞDAŞ ATAN'IN 10. AVRUPA MAÇI



RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 10. sınavını verecek.



Atan ile Avrupa'da oynadığı 9 maçta 5 galibiyet alan turuncu-lacivertli ekip, 2 maçta berabere kaldı, 2 karşılaşma sonunda ise sahadan mağlup ayrıldı.



Başakşehir, Çağdaş Atan idaresinde 9 maçta 19 gol sevinci yaşarken kalesindeki 10 gole engel olamadı.



Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1, deplasmanda da 4-0 mağlup etti.



Atan'ın kulübede olduğu 3. maçta Gürcistan deplasmanında Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yenen İstanbul temsilcisi, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i İstanbul'da 2-0 mağlup etmeyi başardı.



Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1, deplasmanda da Sloven ekibi Celje'ye 5-1 yenildi. Turuncu-lacivertliler, son maçında ise deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.