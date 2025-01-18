Başakşehir, sahasında 3 puanı 2 golle aldı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.



Çaykur Rizespor, VAR incelemesi sonucunda kazandığı penaltıyı değerlendiremedi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Joao Figueiredo ile 90+11. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti.



Bu sonuçla Süper Lig'de 8. kez kazanan Başakşehir, puanını 29'a çıkardı. 9'uncu yenilgisini yaşayan Çaykur Rizespor ise 24 puanda kaldı.



FİGUEİREDO, LİGDE 6. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI



RAMS Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Joao Figueiredo, bu sezon Süper Lig'de 6. golünü kaydetti.



Figueiredo, ligin ilk haftasında 1-1 sona eren maçın ardından ikinci müsabakada da Çaykur Rizespor ağlarını sarsmayı başardı.



28 yaşındaki santrfor, Net Global Sivasspor maçında 2, Onvo Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında da birer gole imza atmıştı.



Başakşehir, Figueiredo'nun gol sevinci yaşadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



Turuncu-lacivertlilerin ikinci golünü atan Ömer Ali Şahiner ise bu sezon ligde ilk kez ağları sarstı.



ONUR ERGÜN, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Turuncu-lacivertli ekipte Onur Ergün, 68. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.



Bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Onur, ligin 21. haftasında oynanacak Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Onur Ergün, ayrıca sakatlığı sebebiyle ikinci yarıda çıkmak zorunda kaldı. 32 yaşındaki orta sahanın yerine 72. dakikada Berat Özdemir oyuna girdi.