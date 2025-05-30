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Başakşehir, şampiyon Galatasaray'ı alkışladı

Süper Lig'in son haftasındaki Galatasaray - Başakşehir maçında dikkat çeken bir an yaşandı.

Başakşehir, şampiyon Galatasaray'ı alkışladı

Trendyol 'in 38. ve son haftasında ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadele öncesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Maç önü seremonisi öncesinde Başakşehirli futbolcular, Galatasaraylı futbolcuları sahaya çıkarken alkışladı.

İstanbul ekibinin bu hareketi; taraftarlardan alkış alırken, sarı - kırmızılı futbolcular tarafından da tebrikle karşılandı.

Daha sonra İstiklal Marşı okundu ve hakemin düdüğüyle birlikte maç başladı.

Başakşehir, şampiyon Galatasaray'ı alkışladı - 1

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