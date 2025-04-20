Başakşehir seriye bağladı, Gaziantep FK'da Selçuk İnan ve iki isim Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü

Başakşehir ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Çağdaş Atan'ın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Piatek ve 45+4. dakikada Brnic kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı ise 9. dakikada Okereke'den geldi.



Bu skorun ardından üst üste 4. kez kazanan Başakşehir, 48 puanla 6. sırada yer aldı. Son 4 maçta 1 galibiyeti bulunan Gaziantep FK ise 42 puanla 8. basamakta yer buldu.



Başakşehir, gelecek hafta Göztepe deplasmanına çıkacak. Gaziantep FK ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



SELÇUK İNAN, OKEREKE VE KOZLOWSKI CEZALI



Gaziantep FK'da kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamayacak.



Öte yandan 54. dakikada sarı kart gören Okereke de sarı - lacivertlilere karşı forma giyemeyecek. Son olarak 90+6 ve 90+7. dakikalarda üst üste sarı kartlar gören Kozlowski, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Polonyalı futbolcu da Fenerbahçe karşısında kadroda yer alamayacak.