Başakşehir, Shaocong Wu'yu gönderdi

RAMS Başakşehir, 24 yaşındaki Çinli savunma oyuncusu Shaocong Wu'nun Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olduğunu duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Shaocong Wu'nun transferi konusunda Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan ile anlaşmaya varılmıştır. Shaocong Wu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.



Shaocong Wu, RAMS Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 3 maçta forma giydi.