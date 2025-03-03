NTV.COM.TR

Başakşehir - Sivasspor Maçı Ne Zaman? Başakşehir - Sivasspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir - Sivasspor maçı nerede oynanacak? Başakşehir - Sivasspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Başakşehir - Sivasspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Başakşehir - Sivasspor Maçı Ne Zaman? Başakşehir - Sivasspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Başakşehir - Sivasspor Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Başakşehir - Sivasspor maçı 03.03.2025 20:30 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Başakşehir - Sivasspor Maçı Nerede Oynanacak?

Başakşehir - Sivasspor maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

Başakşehir - Sivasspor Maçının Hakemleri

Başakşehir - Sivasspor maçını orta hakem Muhammet Metoğlu yönetecek.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...