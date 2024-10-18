Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak
Başakşehir, Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Ömer Ali Şahiner'in tedavileri sürüyor.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
7 MAÇTA 4 GALİBİYET, 2 BERABERLİK
Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir, 14 puanla haftaya 5. sırada girdi.
Ligde yenilgisi bulunmayan 6 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor ise topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.
DUARTE VE ÖMER ALİ SAKAT
RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Ömer Ali Şahiner'in tedavileri sürüyor.
İki futbolcunun son durumu maç günü netlik kazanacak.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Trabzonspor
- Futbol
- Başakşehir