Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.



Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

7 MAÇTA 4 GALİBİYET, 2 BERABERLİK



Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir, 14 puanla haftaya 5. sırada girdi.



Ligde yenilgisi bulunmayan 6 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor ise topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.



DUARTE VE ÖMER ALİ SAKAT



RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Ömer Ali Şahiner'in tedavileri sürüyor.



İki futbolcunun son durumu maç günü netlik kazanacak.