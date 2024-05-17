Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk ediyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.



RAMS Başakşehir, ligin geride kalan 36 haftasında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 58 puanla 4. sırada yer alıyor.

Son 5 maçını kazanan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak rakibiyle puanını eşitlemek ve 3. şansını son haftaya taşımak istiyor.



Konuk ekip Trabzonspor ise ligin 36 maçlık bölümünde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve13 mağlubiyetle 61 puan elde etti. Son 4 maçının 3'ünü kazanan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son hafta öncesi 3'üncü sıradaki yerini garantilemeyi hedefliyor.



İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka, 1-1 berabere bitmişti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.