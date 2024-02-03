Başakşehir Teknik Direktörü Atan'dan Dubois açıklaması: Galatasaray'a dönecek mi?

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında RAMS Başakşehir, evinde karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Belirlenen Avrupa kupalarına kalmak hedefine her geçen gün daha çok yaklaştıklarını aktaran Atan, "Çok yüksek konsantrasyonla oynamamız, topu kaybettikten sonra iyi reaksiyon vermemiz, hem bireysel performansları hem de hücum setlerini yerine getirmemiz gereken bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Oyuncularıma plana sadık kaldıkları ve yüksek konsantrasyonla oynadıkları için teşekkür ediyorum. Osman hoca ve İstanbulspor, saygıyı hak ediyor. Trabzonspor maçından sonra bazı takımların canını yakacaklarını düşünüyorduk. Öyle de oldu. Bugün zor bir rakiple ciddi bir maç oynadık. Kazanarak yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.



DUBOIS AÇIKLAMASI



Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Fransız futbolcu Leo Dubois'nın Galatasaray’a dönmesiyle ilgili çıkan haberlerin sorulması üzerine Atan, "Bir hafta önce kendisine ekstra 1 gün fazla izin vermiştik. Kendisi, Fransa'dan beni aradı ve 'Hocam benden duymanı istiyorum. Böyle bir durum var' dedi. O günden sonra da bir daha bu konuyu ağzına almadı. Ona teşekkür ediyorum. Ondan ayrılmak istediğiyle ilgili bir talep gelmedi. Yönetimler, başkanlar seviyesinde görüştü. Gerekli yanıtı verdiğimizi düşünüyoruz. Dubois, bizim için çok önemli bir oyuncu. Orta sahada, çizgide, 2-3 maçtır da sol bekte kullandığım, oyun içindeki rolü çok farklı olan bir oyuncu. Devre arasında onun yerini doldurmamız mümkün değil. Olası Dubois'nın gidişine izin vermemiz de mümkün değil. Oyuncunun da böyle bir talebi yok. O günkü telefon konuşmasında burada oynamaktan keyif aldığını, mutlu olduğunu söyledi. O yüzden yolumuza devam ediyoruz. Bizim için devre arasında yer doldurulması zor bir oyuncu" şeklinde cevap verdi.

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