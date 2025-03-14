Başakşehir-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor galibiyet arıyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir sahasında Trabzonspor ile kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Ligde geride kalan haftalarda sadece 8 galibiyeti bulunan Trabzonspor, Başakşehir karşısında galibiyet almak puan tablosunda çıkışa geçmek istiyor. Peki, Başakşehir-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir, yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Ligdeki 25 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 36 puanla 7. sırada girdi.



Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Trabzonspor'a üstünlük kurarak Avrupa kupalarına katılma yolunda hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor.



Süper Lig'in geride kalan bölümündeki karşılaşmaların 8'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 9'undan mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor ise 32 puanla 11. basamakta yer aldı.



FATİH TEKKE YÖNETİMİNDE İLK MAÇ



Bordo-mavili takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanarak kötü gidişe son vermeye çalışacak.



RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Onur Ergün ile Festy Ebosele, mücadelede forma giyemeyecek.



Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.