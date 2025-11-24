Başakşehir-Trabzonspor maçında korkutan sakatlık: Hastaneye götürüldü

24.11.2025 21:22

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Başakşehir ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maçta yaşanan sakatlık, izleyenleri korkuttu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

 

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 8. dakikasında rakip yarı alanının sağ tarafında topla buluşan Edin Visca, Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Anadolu Ajansı

Ebosele'nin Edin Visca'ya yaptığı faul.

KIRMIZI KART ÇIKTI

 

Hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısının ardından izlediği pozisyon sonrası Ebosele'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

 

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

 

Saha içinde tedavisi yapılan Visca ise oyuna devam edemedi ve sağ ayağının üstüne basmadan oyundan çıktı. Bosnalı futbolcunun yerine Olaigbe oyuna dahil oldu.

Anadolu Ajansı

Edin Visca, oyundan çıkarken takım arkadaşları ve sağlk ekiplerinin yardımını aldı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

 

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre Trabzonsporlu Edin Visca, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

 

Visca'nın son durumu yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacak.

