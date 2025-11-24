Başakşehir-Trabzonspor maçında korkutan sakatlık: Hastaneye götürüldü

KIRMIZI KART ÇIKTI

Hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısının ardından izlediği pozisyon sonrası Ebosele'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Saha içinde tedavisi yapılan Visca ise oyuna devam edemedi ve sağ ayağının üstüne basmadan oyundan çıktı. Bosnalı futbolcunun yerine Olaigbe oyuna dahil oldu.