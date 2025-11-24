Başakşehir-Trabzonspor maçında korkutan sakatlık: Hastaneye götürüldü
24.11.2025 21:22
NTV - Haber Merkezi
Başakşehir ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maçta yaşanan sakatlık, izleyenleri korkuttu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 8. dakikasında rakip yarı alanının sağ tarafında topla buluşan Edin Visca, Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kaldı.
Ebosele'nin Edin Visca'ya yaptığı faul.
KIRMIZI KART ÇIKTI
Hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısının ardından izlediği pozisyon sonrası Ebosele'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Saha içinde tedavisi yapılan Visca ise oyuna devam edemedi ve sağ ayağının üstüne basmadan oyundan çıktı. Bosnalı futbolcunun yerine Olaigbe oyuna dahil oldu.
Edin Visca, oyundan çıkarken takım arkadaşları ve sağlk ekiplerinin yardımını aldı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre Trabzonsporlu Edin Visca, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Visca'nın son durumu yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacak.