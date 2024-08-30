NTV.COM.TR’ye geri dön

Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek: İşte muhtemel rakipleri

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek tek takım olan Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.

Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek: İşte muhtemel rakipleri

Trabzonspor'un elenmesiyle UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek tek takım olaraj kaldı.

Maçların tamamlanmasının ardından Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. TORBA: Chelsea, Kopenhag, Gent, Fiorentina, LASK Linz, Real Betis

2. TORBA: BAŞAKŞEHİR, Molde, Legia, Heidenheim, Djurgardens, APOEL

3. TORBA: Rapid Wien, Omonia, Helsinki, Vitoria Guimaraes, Astana, Ljubljana

4. TORBA: Cercle Brugge, Shamrock R., The New Saints, Lugano, Heart, Mlada Boleslav

5. TORBA: Petrocub, St. Gallen, Backa Topola, Borac Banja Luka, J. Bialystok

6. TORBA: Larne FC, Dinamo Minsk, Celje, Pafos, Vikingur, Noah

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Konferans Ligi mücadelesi 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak.

Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak. 

Avrupa'da kura günü: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Avrupa'da kura günü: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...