Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek: İşte muhtemel rakipleri

Trabzonspor'un elenmesiyle UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek tek takım olaraj Başakşehir kaldı.
Maçların tamamlanmasının ardından Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
1. TORBA: Chelsea, Kopenhag, Gent, Fiorentina, LASK Linz, Real Betis
2. TORBA: BAŞAKŞEHİR, Molde, Legia, Heidenheim, Djurgardens, APOEL
3. TORBA: Rapid Wien, Omonia, Helsinki, Vitoria Guimaraes, Astana, Ljubljana
4. TORBA: Cercle Brugge, Shamrock R., The New Saints, Lugano, Heart, Mlada Boleslav
5. TORBA: Petrocub, St. Gallen, Backa Topola, Borac Banja Luka, J. Bialystok
6. TORBA: Larne FC, Dinamo Minsk, Celje, Pafos, Vikingur, Noah
MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Konferans Ligi mücadelesi 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak.
Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
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