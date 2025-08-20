Başakşehir-Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi play-off turu)

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir sahasında Universitatea Craiova ile kritik bir maça çıkacak. Konferans Ligi'nde ülkemizi başarıyla temsil etmek için galibiyet arayacak olan Başakşehir, Universitatea Craiova karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. İşte maçın canlı yayın bilgileri.



BAŞAKŞEHİR-UNİVERSİTATEA CRAİOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, 21 Ağustos Perşembe günü Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı konuk edecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Arnavut hakem Juxhin Xhaja yönetecek.



BAŞAKŞEHİR AVANTAJ PEŞİNDE



Turuncu-lacivertli futbol takımı, taraftarı önünde oynayacağı turun ilk maçından avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.



Bu sezon Konferans Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi. İstanbul temsilcisi, üçüncü eleme turunda ise Norveç'in Viking takımına (3-1, 1-1) üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırdı.



İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında Rumen temsilcilerine karşı ilk maçına çıkacak.