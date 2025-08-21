Başakşehir, tur şansını zora soktu: İstanbul'da 3 gol
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Universitatea Craiova'yı ağırladı. Mücadele 2-1 konuk ekibin galibiyetiyle sona erdi.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Universitatea Craiova ile İstanbul'da karşı karşıya geldi.
İlk yarı Romanya temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda gelen karşılıklı goller sonrası mücadele 2-1 tamamlandı.
Goller: 45+2 Cicaldau, 61 Mora. - 87' Ebosele (Başakşehir)
Turu geçen taraf, 28 Ağustos'ta Romanya'daki rövanşta belli olacak.
BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA SERÜVENİ
İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.
Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti.
2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat, Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Shomurodov, Deniz Türüç, Da Costa.
Univ Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlavi, Baiaram.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Futbol