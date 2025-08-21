Başakşehir, tur şansını zora soktu: İstanbul'da 3 gol

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Universitatea Craiova ile İstanbul'da karşı karşıya geldi.



İlk yarı Romanya temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda gelen karşılıklı goller sonrası mücadele 2-1 tamamlandı.

Goller: 45+2 Cicaldau, 61 Mora. - 87' Ebosele (Başakşehir)

Turu geçen taraf, 28 Ağustos'ta Romanya'daki rövanşta belli olacak.



BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA SERÜVENİ

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti.

2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.