Başakşehir, Viking karşısında geri döndü: Tur kapısı aralandı!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç temsilcisi Viking ile Başakşehir karşı karşıya geldi.



Lyse Arena'da oynanan müsabaka, Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin golünü 2. dakikada Sender Svendsen kaydetti. Başakşehir'e galibiyeti getiren sayıları ise 60. dakikada Deniz Türüç, 79. dakikada Operi ve 90+4. dakikada Selke kaydetti.



Bu sonucun ardından turuncu-lacivertliler, rövanş öncesi ev sahibi avantajını lehine çevirmiş oldu.



Eşleşmenin rövanşı, 13 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Viking öne geçti. Operi'nin hatası sonucunda sağ kanatta Berisha, kaptığı topu içeri çevirdi. Ceza sahasında Duarte'nin uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Svendsen'e çarparak filelerle buluştu: 1-0.



9. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasına girdikten sonra arka direğe ortaladı. Brnic'in yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.



31. dakikada Muhammed Şengezer'in hatalı pasında topu kapan Bell, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Ba, kale çizgisi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak gole izin vermedi.



40. dakikada Tripic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.



Viking, üstün oynadığı ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.



60. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta Ömer Ali, pasını sağ kanattaki Deniz Türüç'e verdi. Deniz, içeri girip açısını düzelttikten sonra yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.



79. dakikada turuncu-lacivertli takım öne geçti. Umut Güneş'in pasında topu kontrol eden Operi, ceza yayının solundan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.



90+4. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Operi'nin kendi yarı sahasında uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Selke'nin ceza sahasına girip kaleci Klaesson'u geçtikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-3.