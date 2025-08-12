Başakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir, tur biletini almak için yarın Norveç ekibi Viking’i ağırlayacak. İlk maçta deplasmanda aldığı 3-1’lik galibiyetle büyük avantaj yakalayan turuncu-lacivertliler, seyircisi önünde play-off turu hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Başakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAŞAKŞEHİR-VİKİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Karşılaşma 13 Ağustos Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak ve Sırp hakem Milos Milanovic düdük çalacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?
İlk maçı deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1’lik skorla kazanan turuncu-lacivertliler, rövanşta galip gelmesi, beraberlik alması veya tek farklı yenilmesi halinde play-off turuna adını yazdıracak. Viking’in 2 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Norveç ekibinin 3 veya daha fazla farkla kazanması durumunda tur atlayan taraf konuk ekip olacak.
PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİP
Bu eşleşmenin galibi, play-off turunda Spartak Trnava (Slovakya) ile Universitatea Craiova (Romanya) arasındaki karşılaşmanın kazananıyla karşı karşıya gelecek. Craiova, evinde oynadığı ilk maçı 3-0 kazanarak avantajı eline geçirdi.
Başakşehir’de sakatlığı bulunan Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen, rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.
