Başakşehir'de ayrılık: Dimitrios Pelkas'ın sözleşmesi feshedildi

Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, Dimitrios Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

İstanbul ekibi ile 47 resmi maçta forma giyen Yunan oyuncu, bu mücadelelerde 9 asist yapıp, 9 kez de gol sevinci yaşadı.

Kariyerine Yunanistan'da devam edecek 31 yaşındaki futbolcu PAOK ile sözleşme imzaladı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Dimitrios Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.



Dimitris Pelkas'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."