Başakşehir'de ayrılık: Dimitrios Pelkas'ın sözleşmesi feshedildi
Başakşehir, Dimitrios Pelkas ile karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırdığını açıkladı. Yunan futbolcu, PAOK ile sözlşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, Dimitrios Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
İstanbul ekibi ile 47 resmi maçta forma giyen Yunan oyuncu, bu mücadelelerde 9 asist yapıp, 9 kez de gol sevinci yaşadı.
Kariyerine Yunanistan'da devam edecek 31 yaşındaki futbolcu PAOK ile sözleşme imzaladı.
Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Dimitrios Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.
Dimitris Pelkas'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
👋🏻 Futbolcumuz Dimitris Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) January 23, 2025
Dimitris Pelkas'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/CTwBK1NgcK
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Başakşehir Futbol Kulübü
- Spor&Skor