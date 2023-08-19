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Başakşehir'de ayrılık: Stefano Okaka veda etti

RAMS Başakşehir, Stefano Okaka ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Başakşehir'de ayrılık: Stefano Okaka veda etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS , golcü oyuncuları Stefano Okaka ile yollarıını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Stefano Okaka ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. İtalyan futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

34 yaşındaki futbolcu Başakşehir'de 69 maçta 19 gol, 6 asistlik katkı yaptı.

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