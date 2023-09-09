Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi

Başakşehir, Kayserispor ile yollarını ayıran teknik direktör Çağdaş Atan'la anlaştıklarını açıkladı.
Başakşehir, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 3 mağlubiyet almış ve ardından Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmıştı.
RESMİ İMZA ATILIYOR
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaşmaya varmıştır.
11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." denildi.
Kamuoyuna Duyuru | pic.twitter.com/Js7tmWEJld— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) September 9, 2023
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