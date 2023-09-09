NTV.COM.TR’ye geri dön

Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan'la anlaştıklarını duyurdu.

Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Başakşehir, Kayserispor ile yollarını ayıran teknik direktör Çağdaş Atan'la anlaştıklarını açıkladı.

Başakşehir, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 3 mağlubiyet almış ve ardından Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmıştı. 

RESMİ İMZA ATILIYOR

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaşmaya varmıştır.

11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." denildi.

A Milli Takım için Abdullah Avcı iddiası

A Milli Takım için Abdullah Avcı iddiası

Haberi Görüntüle
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Spor
  • Spor&Skor
  • Ntv Spor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...