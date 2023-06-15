Başakşehir'de Caner Erkin ve Adnan Januza ile yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir, Caner Erkin ve Adnan Januzaj ile yollarının ayrıldığını duyurdu.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, kiralık sözleşmesi sona eren Adnan Januzaj için teşekkür mesajı yayımladı.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında devre arasından bu yana başarıyla oynayan Adnan Januzaj'ın kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Adnan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Erkin, ara transfer döneminde kadrosuna dahil olduğu Medipol Başakşehir'de bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 7 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta forma giydi.