Başakşehir'de iki futbolcu Galatasaray maçında cezalı duruma düştü
Başakşehir'de Miguel Crespo'nun ve Berat Özdemir Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile RAMS Başakşehir, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı
Mücadeleyi Başakşehir 1-0 kazandı. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan Başakşehir'in tek golü Davidson'dan geldi.
İKİ FUTBOLCU CEZALI
Başakşehir'de Miguel Crespo'nun ve Berat Özdemir Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Başakşehir-Galatasaray maçı 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
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