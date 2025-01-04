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Başakşehir'de iki futbolcu Galatasaray maçında cezalı duruma düştü

Başakşehir'de Miguel Crespo'nun ve Berat Özdemir Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Başakşehir'de iki futbolcu Galatasaray maçında cezalı duruma düştü

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Mücadeleyi Başakşehir 1-0 kazandı. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan Başakşehir'in tek golü Davidson'dan geldi. 

İKİ CEZALI

Başakşehir'de Miguel Crespo'nun ve Berat Özdemir maçında cezalı duruma düştü.

Başakşehir-Galatasaray maçı 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 

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