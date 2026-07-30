Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda. Inter Turku'ya karşı mağlubiyet
30.07.2026 17:52
Son Güncelleme: 30.07.2026 20:54
Inter Turku oyuncusu Loic Essomba ile İstanbul Başakşehir oyuncusu Christopher Operi mücadele etti.
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Inter Turku'ya yenildi ve turnuvaya eleme aşamasında veda etti.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku ile İstanbul Başakşehir karşı karşıya geldi.
Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Inter Turku'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Tuominen ve 47. dakikada Jephta kaydetti.
Ev sahibinde Laine, 88. dakikada gördüğü ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonucun ardından toplam skorda 3-1'lik üstünlük sağlayan Finlandiya temsilcisi, adını 3. eleme turuna yazdırdı. İstanbul Başakşehir ise turnuvaya eleme aşamasında veda etti.
Inter Turku, 3. eleme turunda Vaduz-At. Escalde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Başakşehir takımı.
ŞAHİN'DEN 4 DEĞİŞİKLİK
İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, ilk maçın 11'ine göre 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı.
Turuncu-lacivertli futbol takımı, Veritas Stadı'ndaki müsabakaya Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov ve Davie Selke ilk 11'i ile çıktı.
Yedekler arasında Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Jerome Opoku, Onur Ergün, Nuno Da Costa, Abbosbek Fayzullaev, Hamza Güreler, Berkay Özcan, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner ve Bertuğ Yıldırım yer aldı.
Nuri Şahin, 1-1 sona eren ilk karşılaşmada ilk 11'de görevlendirdiği oyunculardan Karbownik, Ömer Ali ve Bertuğ'u yedeğe çekti, Olivier Kemen ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilemedi.
Teknik direktör Şahin, bu futbolcuların yerine Operi, Onur, Berat ve Selke'yi ilk 11'de görevlendirdi.