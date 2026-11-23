Trendyol Süper Lig 'in 12. haftasında İstanbul Başakşehir , 2-0 geriye düştüğü maçta Arca Çorum FK 'yi 4-2 mağlup ederken futbolseverler uzun yıllar unutulmayacak bir mücadele izledi.

Bu sonuçla üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrılan Başakşehir puanını da 20'ye yükseltti ve üst sıralara yaklaştı. Başakşehir 13. haftada Eyüpspor'a konuk olacak.

Bertuğ Yıldırım da 82 ve 91. dakikalar arasında hat-trick yaparken kariyerinde ilk kez bunu başardı.

En kısa süreli hat trick rekoru ise 2 dakika 56 saniye ile Sadio Mane'ye ait. Mane 16 Mayıs 2015'te Southampton forması ile Aston Villa maçında bunu başarmıştı.

78. dakikaya 2 farklı önde giren ama bunu koruyamayan Çorum FK ise Burak Yılmaz ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 3 tane de yenilgi aldı.

16 puanla 12. sırada yer alan Çorumspor 13. haftada Kocaelispor'u konuk edecek.

Karşılaşmada Başakşehir'in gollerini Shomuradov (Dk.78), Bertuğ Yıldırım (Dk.82, 86 ve 90+1) attı.

Çorum FK'nın golleri ise Ramirez Dk.29) ve Mahmic'ten (Dk.68) geldi.