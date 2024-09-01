Başakşehir'den muhteşem geri dönüş: Piatek'in gecesi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın konuk ekip 2 ve 41. dakikalarında Larsson'un golleriyle 2-0 öne geçti.

Başakşehir 43. dakikada Figueiredo ile farkı 1'e indirirken, 62. dakikada Deniz Türüç, 64, 72 ve 80. dakikalarda Piatek'in golleriyle sahadan 5-2 galip ayrıldı.

PIATEK'TEN İLK

Mücadeleyi hat-trick yaparak tamamlayan Piatek, Başakşehir formasıyla bir Süper Lig maçına sonradan girerek bunu başaran ilk isim oldu.

MİLLİ ARAYA MORALLİ GİDİYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne kalmayı başaran Çağdaş Atan'ın öğrencileri milli ara öncesi Süper Lig'deki puanını 7'ye yükseltti.

ALEX'İN İKİNCİ MAĞLUBİYETİ

Sezon başında Antalyaspor'un teknik direktörlük görevine getirilen Alex de Souza, Akdeniz ekibiyle çıktığı 4. maçında 2. mağlubiyetini yaşadı.