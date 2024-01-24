NTV.COM.TR’ye geri dön

Başakşehir'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'ye uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Başakşehir'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Fenerbahçe uzatmalarda Batshuayi ile güldü

Fenerbahçe uzatmalarda Batshuayi ile güldü

Haberi Görüntüle

Trendyol 'in 22. haftasında , sahasında 'yi ağırladı.

, 90+4'te Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi.

Bu sezon ligdeki 9. yenilgisini alan Başakşehir 27 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekibin ligde iç sahadaki 7 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

RAMS Başakşehir ligde gelecek hafta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - 1

BAŞAKŞEHİR 9 KİŞİ KALDI

RAMS Başakşehir, Fenerbahçe ile oynadığı maçı 9 kişi tamamladı.

Brezilyalı futbolcosu Joao Figueiredo mücadelenin 45+2. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin 45. dakikasında ilk sarı kartını gören Figueiredo, 2 dakika sonra önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Başakşehir'de ikinci yarıda oyuna dahil olan Philippe Keny de maçın uzatma dakikalarında itirazdan iki sarı kart gördü ve ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Başakşehir'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - 2

ÖMER ALİ ŞAHİNER SAKATLANDI

RAMS Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner mücadelenin 29. dakikasında sakatlandı. Attığı depar sonrasında sol arka adalesini tutarak yerde kalan Ömer Ali, sedye ile saha kenarına alındı. 31. dakikada yeniden sahaya dönen Ömer Ali bir dakika sonra kendini yeniden yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

Teknik direktör Çağdaş Atan, 33. dakikada Ömer Ali'nin yerine Emirhan İlkhan'ı sahaya sürdü.

Başakşehir'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - 3

BAŞAKŞEHİR CEPHESİNDEN HAKEM YOĞUN TEPKİ

RAMS Başakşehirli futbolcular ve teknik ekip maç sonunda karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen'e yoğun tepki gösterdi.

Saha içinde bekleyen hakemin yanına giden Başakşehirli futbolcular ve teknik ekip hakeme kararlarından dolayı itirazlarda bulundu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;