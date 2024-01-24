Başakşehir'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

BAŞAKŞEHİR 9 KİŞİ KALDI



RAMS Başakşehir, Fenerbahçe ile oynadığı maçı 9 kişi tamamladı.



Brezilyalı futbolcosu Joao Figueiredo mücadelenin 45+2. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Mücadelenin 45. dakikasında ilk sarı kartını gören Figueiredo, 2 dakika sonra önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.



Başakşehir'de ikinci yarıda oyuna dahil olan Philippe Keny de maçın uzatma dakikalarında itirazdan iki sarı kart gördü ve ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

