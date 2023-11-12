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Başakşehir'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Başakşehir'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı
Rıza Çalımbay kötü gidişata dur dedi: Beşiktaş evinde galip

Rıza Çalımbay kötü gidişata dur dedi: Beşiktaş evinde galip

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Trendyol 'in 12. haftasında, , deplasmanda ile karşılaştı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Ligdeki son galibiyetini 8. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek elde eden turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu sezon ligdeki 7. yenilgisini alan Başakşehir 9 puan ile düşme hattında 18. sırada kaldı.

İstanbul ekibi milli takım arasının ardından 13. haftada sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

OUSSEYNOU BA CEZA SINIRINA GELDİ

RAMS Başakşehir'in Senegalli stoperi Ousseynou Ba, bu sezon ligdeki 3. sarı kartını Beşiktaş karşılaşmasında gördü.

Sarı kart ceza sınırına gelen Ba, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

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