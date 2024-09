Başakşehir'in golcüsü Figueiredo, Süper Lig yıldızlarına meydan okudu

Başakşehir FK'nın 28 yaşındaki golcü futbolcusu Joao Figueiredo; attığı şık goller, kariyeri, hedefleri ve lige bu sezon transfer olan yıldız forvetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Öncelikli hedefimiz lig aşamasına kalmaktı, bunu başardık. Ligde de istediğimiz puanları topladığımızı düşünüyorum. Şimdi büyük hedeflerimize ulaşmak ve sezonun geri kalanı için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.



'UMARIM GOL REKORUMU KIRABİLİRİM'



Bu sezona oynadığı 9 maçta kaydettiği 5 golle başlayan Figueiredo, kariyerinin en golcü sezonunu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl takımında 13 gol atarak yaşamıştı.



Sezona iyi başladığını belirten golcü futbolcu, "Benim için iyi bir başlangıç oldu. Umarım gol rekorumu kırabilirim. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Tatilde bile sezona çok iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Sezon başı kampında da aynı şekilde çok iyi çalıştık ve umarım bu şekilde sezona devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.



'FENERBAHÇE'YE ATTIĞIM GOL DAHA ZORDU'



Gaziantep FK formasıyla 2021-2022'de Fenerbahçe'ye; bu sezonun ikinci haftasında da Alanyaspor karşısında uzak mesafeden attığı gollerle adından söz ettiren Joao Figueiredo, şunları kaydetti:



"Bahsedilen goller benim kariyerimin en iyi iki golü. Hücumcu olarak kalecinin nerede olduğuna her zaman bakmaya çalışıyorum. Alanyaspor maçında kalecinin biraz önde olduğunu görmüştüm. Bu özgüvenle ilgili bir şey. Çağdaş Hoca da bana bu özgüveni veriyor. Antrenmanlarda da denediğim bir şey. Bazen şaka olarak bile denediğimiz bir şey. Tabii ki gol olduğu için çok mutluyum."



Figueiredo, bahsedilen bu gollerle ilgili düşüncelerini ise şu sözlerle ifade etti:



"Umarım daha fazlasını görebiliriz. Denemeye devam edeceğim. Bence Fenerbahçe'ye attığım gol daha zordu. Çünkü top sekiyordu ama Alanyaspor'a attığım gol daha güzeldi."



'EROL BULUT BENİM İÇİN BİR BABA GİBİYDİ'



Bir dönem Gaziantep FK'da birlikte çalıştığı teknik direktör Erol Bulut'un kendisi için önemine değinen Brezilyalı, "En çok etkilendiğim teknik direktör Erol Bulut'tu. Türkiye'ye gelirken benim için bir baba gibiydi. Aynı zamanda iyi bir ligde oynamak istiyordum. İyi bir lige dönme fırsatını verdi. Ona minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Bana çok önemli bilgiler verdi. Ligin güce dayalı olduğuna ve ligin iyi olduğuna dair" değerlendirmesinde bulundu.



'FENERBAHÇE'YE ATTIĞIM O GOL BENİ GAZİANTEP'E ALDIRDI'



Türkiye'deki kariyerine Gaziantep FK'da başladığını anımsatan 28 yaşındaki oyuncu, "Önce kiralık olarak Gaziantep'e geldim. Antep'te çok iyi başladım. Takımı ve şehri seviyordum. Kiralık olarak gelmiştim. Fenerbahçe'ye attığım o gol beni Gaziantep'e aldırdı. Depremle ilgili çok üzgünüm. Ben o anlarda Antep'te değildim. Sonrasında Brezilya'ya döndüm. Daha sonra Başakşehir FK'dan bir teklif aldım. Bu teklifi aldığımda da iki kere düşünmedim. Çünkü kulüp hakkında çok iyi şeyler duymuştum. Emre Belözoğlu hakkında da çok iyi şeyler duymuştum. Bu teklifi kabul ederek Başakşehir FK'ya geldim" diye konuştu.



'AVRUPA'DA OYNAMAK SİZİ GÖZ ÖNÜNDE TUTAR'



UEFA Konferans Ligi'ndeki hedeflere de değinen tecrübeli isim, "Ben Konferans Ligi'nde bir sonraki aşamaya kalacağımıza inanıyorum. Buraya geldiğim günden bu yana başkanımız Avrupa hakkında konuşuyor. Başakşehir FK bu ülkenin büyük takımlarından biri. Avrupa'da oynamak sizi her zaman daha çok göz önünde tutar. Biz her zaman olduğu gibi bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki aşamaya geçmek için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



'HEPSİYLE AYNI SEVİYEDE MÜCADELE ETMEK EN BÜYÜK HEDEFİM'



Süper Lig'e bu sezon transfer olan forvet oyuncularına karşı oynamanın güzel olacağını dile getiren Figueiredo, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Ciro Immobile, Youssef En-Nesyri, Victor Osimhen geldi ve Krzysztof Piatek de burada. Daha önce iyi takımlarda oynamış ve her zaman çok gol atan bir oyuncu. Bu oyuncularla aynı sahayı paylaşmak çok güzel bir şey. Aynı seviyede mücadele edebileceğimizi göstermek için de güzel bir fırsat. Hepsiyle aynı seviyede mücadele edip ligi iyi bir gol sayısıyla bitirmek en büyük hedefim. Umarım bunu gerçekleştirebiliriz."



'BERABER OYNADIĞIM EN İYİ OYUNCU ROBİNHO'YDU'



Brezilyalı futbolcu birlikte oynadığı en iyi oyuncuyu ise şu sözlerle anlattı:



"Beraber oynadığım en iyi oyuncu Brezilya ekibi Atletico Mineiro'da birlikte oynadığım Robinho'ydu. Başakşehir'de de oynadı. İyi bir insan ve bunun dışında çok iyi bir futbolcu. Aynı zamanda antrenmanlarda beraber oynadığım Ronaldinho'yu da söyleyebilirim."



'BENİM İDOLÜM BREZİLYALI RONALDO'YDU'



İdolünün Brezilyalı efsane golcü Ronaldo (Ronaldo Luis Nazario de Lima) olduğunu vurgulayan Başakşehirli futbolcu, "Benim idolüm Brezilyalı Ronaldo'ydu (El Fenomeno). Onunla oynamak gerçekten hayal olurdu. Çok gol atan ve her zaman iyi oynayan klasik tipte bir oyuncuydu ve onu her zaman çok seviyorum" şeklinde konuştu.



'BİZE DESTEK VERMEYE DEVAM ETSİNLER'



Başakşehir FK ile kupalar kazanmayı hedeflediğini de sözlerine ekleyen Figueiredo, sözlerini taraftarlara seslenerek tamamladı:



"Tribünlere gelmeye devam etsinler. Bize destek vermeye devam etsinler. Deplasmanlarda daha fazla taraftar görüyoruz. Onlardan da tribünlere daha fazla gelmelerini bekliyoruz. Futbol bir eğlence. Onlar daha fazla gelince bizim için de gol atma fırsatı oluyor."