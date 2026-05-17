Başakşehir'in kaderi Trabzonspor'a bağlı. "İnşallah onlar kazanır"
17.05.2026 08:52
Nuri Şahin
Süper Lig'de beşincilik yarışını kazanan Başakşehir oldu. Lacivert-turuncular Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Avrupa kupalarında mücadele edecek.
Başakşehir'in kaderi Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finalinde belli olacak.
Süper lig'in son haftasında Göztepe Samsunspora 3-0 yenildi ve 55 puanda kaldı. Başakşehir'in Gaziantep futbol kulübünü yenmesiyle puanını 57'ye çıkararak ligi 5. sırada tamamladı.
22 Mayıs Cuma günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor kazanırsa Başakşehir gelecek sezon Konferans Ligi'nde ön eleme turunda başlayacak. Kupayı Konyaspor kazanırsa, son Avrupa bileti Yeşil Beyazlıların olacak.
“İNŞALLAH TRABZONSPOR KAZANIR”
Avrupa kupalarına katılma ihtimali ile ilgili soruya da cevap veren Şahin, "Avrupa bizim elimizde değil. Konya ve Trabzon çok zorlu bir final oynayacak. İki takıma da başarılar diliyorum. Tabi ki inşallah Trabzonspor kazanır ama biz elimizden geleni yaptık. Olmamız gereken yerde, olabileceğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum. Umarım bu sıralama bizi Avrupa'ya götürürse ne mutlu bize. Olamazsak da bizim elimizde olan bir şey değil. Elimizden geleni yaptık." diye konuştu.