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Başakşehir'in Konferans Ligi fikstürü belli oldu

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir'in fikstürü belli oldu.

Başakşehir'in Konferans Ligi fikstürü belli oldu

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden RAMS Başakşehir'in fikstürü belli oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag (Danimarka) (D), Heidenheim (Almanya), Rapid Wien (Avusturya), Cercle Brugge (Belçika) (D), Petrocub (Moldova) ve Celje (Slovenya) (D) ile karşılaşacak.

İstanbul temsilcisinin fikstürü şöyle:

2 Ekim Çarşamba:

17.30 Başakşehir-Rapid Wien

24 Ekim Perşembe:

19.45 Celje-Başakşehir

7 Kasım Perşembe:

23.00 Kopenhag-Başakşehir

27 Kasım Çarşamba:

18.30 Başakşehir-Petrocub

12 Aralık Perşembe:

20.45 Başakşehir-Heidenheim

19 Aralık Perşembe:

23.00 Cercle Brugge-Başakşehir

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