Başakşehir'in Konferans Ligi fikstürü belli oldu

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden RAMS Başakşehir'in fikstürü belli oldu.



Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag (Danimarka) (D), Heidenheim (Almanya), Rapid Wien (Avusturya), Cercle Brugge (Belçika) (D), Petrocub (Moldova) ve Celje (Slovenya) (D) ile karşılaşacak.



İstanbul temsilcisinin fikstürü şöyle:



2 Ekim Çarşamba:



17.30 Başakşehir-Rapid Wien



24 Ekim Perşembe:



19.45 Celje-Başakşehir



7 Kasım Perşembe:



23.00 Kopenhag-Başakşehir



27 Kasım Çarşamba:



18.30 Başakşehir-Petrocub



12 Aralık Perşembe:



20.45 Başakşehir-Heidenheim



19 Aralık Perşembe:



23.00 Cercle Brugge-Başakşehir