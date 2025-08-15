NTV.COM.TR

Başakşehir'in Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

Norveç ekibi Viking'i eleyen Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi netleşti.

 İstanbul , UEFA Konferans Ligi play-off turunda Universitatea Craiova ile eşleşti.

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava, Romanya ekibi Universitatea Craiova'yı ağırladı.

İlk maçı 3-0 kazanan Universitatea Craiova, uzatmalara giden rövanşta 4-3 yenilse de play-off turuna kaldı.

İstanbul Başakşehir ile Universitatea Craiova arasındaki play-off turu karşılaşmaları, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

