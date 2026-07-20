Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu
20.07.2026 15:24
Anadolu Ajansı
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin.
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halindeki rakibi belli oldu.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşılaşacak olan Başakşehir'in 3. eleme turuna kalması halindeki rakibi belli oldu.
Turuncu-lacivertli ekip, Inter Turku'yu elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz - Atlètic Club d'Escaldes eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
3. eleme turunda ilk maçlar 6 Ağustos Perşembe günü, rövanş müsabakaları ise 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.