Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

17.06.2026 15:23

Son Güncelleme: 17.06.2026 15:29

Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
NTV
AA
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe , Beşiktaş'ın ardından Başakşehir'in de Avrupa'da rakibi belli oldu. 

 

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

 

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine ana yol 2. Grup'ta seri başı giren turuncu-lacivertlilerin rakibi belirlendi. Başakşehir, birinci eleme turunda oynanacak Sarajevo-Inter Turku maçının kazananıyla ikinci eleme turunda eşleşecek.

 

Eşleşmede, ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak.