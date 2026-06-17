Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
17.06.2026 15:23
Son Güncelleme: 17.06.2026 15:29
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe , Beşiktaş'ın ardından Başakşehir'in de Avrupa'da rakibi belli oldu.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine ana yol 2. Grup'ta seri başı giren turuncu-lacivertlilerin rakibi belirlendi. Başakşehir, birinci eleme turunda oynanacak Sarajevo-Inter Turku maçının kazananıyla ikinci eleme turunda eşleşecek.
Eşleşmede, ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak.