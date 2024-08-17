Başakşehir'in St.Partick's maçı hakemi belli oldu

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45’te karşı karşıya gelecek.
Söz konusu mücadelede Finlandiya Futbol Federasyonu’ndan Mohammed Al-Emara düdük çalacak.
Al-Emara’nın yardımcılıklarını Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Peiman Simani olacak.
Mücadelenin VAR koltuğunda Alman Sören Storks oturacak. Storks’a AVAR olarak Patrick Hanslbauer eşlik edecek.
Turuncu-lacivertliler, rövanş karşılaşmasını 28 Ağustos Çarşamba günü 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynayacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor