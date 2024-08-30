Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Trabzonspor'un elenmesiyle UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek tek takım olarak Başakşehir kaldı.
Kura çekimi sonrası Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ
Kopenhag (D)
Heidenheim (E)
Rapid Wien (E)
Cercle Brugge (D)
Petrocub (E)
Celje (D)
MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Konferans Ligi mücadelesi 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak.
Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Başakşehir
- Uefa Avrupa Konferans Ligi