Başakşehir'in yeni forma tedarikçisi PUMA oldu

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in yeni forma tedarikçisi, 3 yıl boyunca PUMA olacak.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig ve Avrupa kupalarında mücadele edecek takımın 3 yıl boyunca ürün tedariği konusunda PUMA ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, anlaşma kapsamında A takım kamp, antrenman ve maç malzemelerinin, tedarikçi firma tarafından sağlanacağı, bu birliktelikten doğan tüm ticari ürünlerin de yine PUMA tarafından üretileceği belirtildi.
🫱🏻🫲🏼 Kulübümüzün yeni ürün tedarik sponsoru PUMA oldu.— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) June 26, 2024
➡️ https://t.co/Qf11kE7WTX pic.twitter.com/nJZGLS4fJ4
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Başakşehir Futbol Kulübü
- Spor&Skor