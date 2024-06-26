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Başakşehir'in yeni forma tedarikçisi PUMA oldu

Başakşehir, önümüzdeki 3 sezon boyunca yeni forma tedarikçisinin PUMA olacağını duyurdu.

Başakşehir'in yeni forma tedarikçisi PUMA oldu

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in yeni forma tedarikçisi, 3 yıl boyunca PUMA olacak.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig ve Avrupa kupalarında mücadele edecek takımın 3 yıl boyunca ürün tedariği konusunda PUMA ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, anlaşma kapsamında A takım kamp, antrenman ve maç malzemelerinin, tedarikçi firma tarafından sağlanacağı, bu birliktelikten doğan tüm ticari ürünlerin de yine PUMA tarafından üretileceği belirtildi.

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