NTV.COM.TR’ye geri dön

Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda rakibi belli oldu

Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda rakibi belli oldu. Turuncu mavililer St Patrick's Athletic-FC Sabah maçının galibiyle eşleşti.

Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda rakibi belli oldu

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye'den Başakşehir katıldı.

Başakşehir'in Iberia'yı elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turundaki rakibi St Patrick's Athletic (IRL) / FC Sabah (AZE) galibi olacak.

Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise play-off turuna kalması halinde 22 ve 29 Ağustos'ta bu turun maçlarını oynayacak.

Başakşehir, 3. eleme turunda Saburtalo ile 8 Ağustos'ta ilk maçta, 15 Ağustos'ta ikinci maçta karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi | Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi | Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...