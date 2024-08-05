Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda rakibi belli oldu

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye'den Başakşehir katıldı.
Başakşehir'in Iberia'yı elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turundaki rakibi St Patrick's Athletic (IRL) / FC Sabah (AZE) galibi olacak.
Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise play-off turuna kalması halinde 22 ve 29 Ağustos'ta bu turun maçlarını oynayacak.
Başakşehir, 3. eleme turunda Saburtalo ile 8 Ağustos'ta ilk maçta, 15 Ağustos'ta ikinci maçta karşılaşacak.
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