Başbuğ Pınarbaşı kimdir? Yeni PFDK Başkanı Başbuğ Pınarbaşı'nın hayatı

Başbuğ Pınarbaşı, 1973 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1990 yılında lise eğitimini Kayseri Lisesinde, 1991 yılında 9 Eylül Üniversitesi’nde başladığı üniversite hayatını 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak tamamladı.



Sahibi olduğu Pınarbaşı Hukuk Bürosu bünyesinde ulusal ve uluslararası düzeyde bir çok şirket, spor kulübü ve kurumlara hukuk danışmanlığı yapmaktadır.



Evli ve iki çocuk babasıdır.



2004 yılında Şişli Belediye Başkan adaylığı, 2004-2008 Yılları arasında Şişli İlçe Başkanlığı, 2011 Mhp İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur.



21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.