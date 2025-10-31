Başkan Adalı'dan Sergen Yalçın itirafı: "Ben de rahatsız oluyorum"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Adalı bahis soruşturması, Sergen Yalçın ve Rafa Silva hakkında konuştu.

Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:



"12 tane adam transfer etmişiz, hala eksiğimiz var. Önümüzde kış transfer dönemi var. Eksikleri orada tamamlamaya çalışacağız. Hocamız inanılmaz derecede mesai veriyor, emek harcıyor. Hocaya da söyledim, 'Hayalimizdeki Beşiktaş için ne istiyorsan yerine getireceğiz' dedim. Hiçbir teknik direktörün kendinden önce yapılan transferlere 'İyi transferler yapılmış' dediğini görmedim."



DERBİ AÇIKLAMASI

Takımda hava gayet iyi. Derbilerin havası farklıdır. Biz her zaman derbilerde favoriyiz. İnşallah çocuklar geçtiğimiz seneki derbi maçlarının başarılarını devam ettirir. Eksikler tabii var ama inşallah derbide de gülen taraf biz oluruz.