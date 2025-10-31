Başkan Adalı'dan Sergen Yalçın itirafı: "Ben de rahatsız oluyorum"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın hakkında konuştu. Adalı, Yalçın'ın maç sonu açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Adalı bahis soruşturması, Sergen Yalçın ve Rafa Silva hakkında konuştu.
Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
"12 tane adam transfer etmişiz, hala eksiğimiz var. Önümüzde kış transfer dönemi var. Eksikleri orada tamamlamaya çalışacağız. Hocamız inanılmaz derecede mesai veriyor, emek harcıyor. Hocaya da söyledim, 'Hayalimizdeki Beşiktaş için ne istiyorsan yerine getireceğiz' dedim. Hiçbir teknik direktörün kendinden önce yapılan transferlere 'İyi transferler yapılmış' dediğini görmedim."
DERBİ AÇIKLAMASI
Takımda hava gayet iyi. Derbilerin havası farklıdır. Biz her zaman derbilerde favoriyiz. İnşallah çocuklar geçtiğimiz seneki derbi maçlarının başarılarını devam ettirir. Eksikler tabii var ama inşallah derbide de gülen taraf biz oluruz.
BAHİS SORUŞTURMASI: REZİLLİK
Türk futbolunda inanılmaz bir rezillik yaşıyoruz. 2-3 tane hakem arkadaşları çağırın da bizim maçları bir seyrettirin. Bu kadar zıt bir yönetim şekli olabilir mi? Bunun inine inmemiz lazım. Bu konudan İbrahim Başkan'ın çabalarını tebrik ediyorum. Türk futbolu için belki milat olacak.
"HOCANIN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI BENİ DE RAHATSIZ EDİYOR"
Rafa Silva'nın keyfi yerinde, bir mutsuzluğu yok. Türkiye'ye gelirken bazı şeyler söylemiş. Mesela 'Sabahları spor salonuna çıkmam' diyor. Sergen Hoca'nın da öyle şeyi yok, o çıkmaz bu çıkmaz falan. Kendine göre bir disiplini var. 'Devre arasında gidecek' lafı benim de kulağıma geldi, şu ana kadar konuştuğumuz bir şeyi yok. Zaman zaman maç sonuçlarından sonra hocanın açıklamaları var. Benim de rahatsız olduğum şeyler var açıklamalarda ama bu da Sergen Yalçın yani. Ertesi gün sabah, 'Evet, orası biraz yanlış oldu abi' diyen de birisi."
- Etiketler :
- Süper Lig
- Spor
- Spor&Skor