Başkan Ali Koç'tan derbi öncesi Samandıra ziyareti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Galatasaray derbisi öncesinde Can Bartu Tesisleri’nde teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Başkanımız Ali Y. Koç, Asbaşkanımız Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımız ve teknik ekibimizle bir araya geldi. Galibiyete olan inancını dile getiren Başkanımız Ali Y. Koç, futbolcularımıza başarılar diledi" denildi.