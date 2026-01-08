Başkan "Bir an evvel bitirmek istiyoruz" demişti, Galatasaray dört isim üzerinde yoğunlaştı
08.01.2026 14:43
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'da orta saha takviyesi için dört isim üzerinde yoğunlaştı. İşte ayrıntılar ve sarı kırmızılıların transfer çalışmalarındaki son durum...
Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'le yollarını ayırma kararı alan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Taraftarın transferde yavaş ilerdiği için eleştirdiği Başkan Dursun Özbek'in “Zaman var ancak biz bir an evvel bitirmek istiyoruz” dediği transferlerde, sarı kırmızılı ekip orta saha takviyesi için dört isim üzerinde yoğunlaştı.
YÜKSEK MALİYET SONRASI BEKLEMEYE GEÇTİLER
Monaco'dan Denis Zakaria, Manchester United'tan Manuel Ugarte, Atalanta'dan Ederson ve Tottenham'dan Pape Sarr için görüşmeler sürüyor.
Sarı kırmızılılar, Villarreal'den Pape Gueye için nabız yokladı ancak yüksek maliyeti nedeniyle alternatif isimlere yöneldi. Listedeki diğer isimlerle temaslar ve son görüşmeler devam ediyor.
Öte yandan Alman medyasında Galatasaray'ın Mönchengladbach'ta forma giyen Can Armando Güner ile anlaşma sağladığı yazılmıştı.
Manuel Ugarte kariyerine Premier Lig'de devam ediyor
"TRANSFERLERİ BİR AN ÖNCE BİTİRMEK İSTİYORUZ"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer süreci için önlerinde biraz zaman olduğunu ancak buna bağlı kalmadan bir an evvel transferleri bitirmek istediklerini söylemişti.
Özbek, "Galatasaray'ın limitinin iki katı olmasının sebebi gelirlerinin üst seviyede olmasına bağlı. Transfer sezonuna hazırlandık. Burada hocamızın ve scout ekibimizin belirlediği futbolcular var. Onlarla görüşmelerimiz çok önceden başladı. Transfer süreci için önümüzde biraz zaman var ama biz buna bağlı olmadan bir an evvel transferleri bitirmek istiyoruz. Yaz transferlerinde 5 transfer yaptık. 5'i de sahada. Bu transferdeki başarımızı gösteriyor. Ara transfer döneminde de eksiklerimiz belli. Bitirmek için çalışıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun." diye konuşmuştu.