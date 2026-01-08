Başkan "Bir an evvel bitirmek istiyoruz" demişti, Galatasaray dört isim üzerinde yoğunlaştı

Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'le yollarını ayırma kararı alan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.



Taraftarın transferde yavaş ilerdiği için eleştirdiği Başkan Dursun Özbek'in “Zaman var ancak biz bir an evvel bitirmek istiyoruz” dediği transferlerde, sarı kırmızılı ekip orta saha takviyesi için dört isim üzerinde yoğunlaştı.



YÜKSEK MALİYET SONRASI BEKLEMEYE GEÇTİLER



Monaco'dan Denis Zakaria, Manchester United'tan Manuel Ugarte, Atalanta'dan Ederson ve Tottenham'dan Pape Sarr için görüşmeler sürüyor.

Sarı kırmızılılar, Villarreal'den Pape Gueye için nabız yokladı ancak yüksek maliyeti nedeniyle alternatif isimlere yöneldi. Listedeki diğer isimlerle temaslar ve son görüşmeler devam ediyor.



Öte yandan Alman medyasında Galatasaray'ın Mönchengladbach'ta forma giyen Can Armando Güner ile anlaşma sağladığı yazılmıştı.