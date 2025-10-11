Başkan Büyükkılıç, kadın basketbol takımını ağırladı

Süper Ligi’nin 2’nci haftasında evinde oynayacağı ilk karşılaşma öncesi Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol takımı, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni sezonda takıma başarılar diledi.

"HEP BERABER GAYRET EDECEĞİZ"

Palancıoğlu’na fedakârca gerçekleştirdiği emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizi en güzel şekliyle temsil etme yönünde hep beraber gayret edeceğiz" dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da takımın çalışmaları hakkında bilgiler vererek; "Başkanım, arkadaşlar güzel bir birliktelik yakaladılar. Geçen hafta Çanakkale’de ilk galibiyetlerini açık ara aldılar. Bizim takımı desteklememiz, sizlerin desteğiyle, özellikle altyapıda 300 çocuğumuz var, dolayısıyla bunlar açısından son derece önemli.

Uyuşturucuya bulaşmama, internet bağımlılığına yakalanmaması açısından kızlarımız onlara örneklik teşkil edecek. Altyapıdan ana takıma katılan kızlarımız da var. Dolayısıyla o 300 kızın içerisinden hocalarımız takviyede bulunuyor, onlara da bir moral, motivasyon oluyor. Sürekli antrenmanlar yapıyorlar. Hepsinden önemlisi Kayseri’de bir kadın basketbol takımının Süper Lig’de olması önemli ve Büyükşehir Belediyemizin yıllardır desteklediği bir takım" şeklinde konuştu.

"KAYSERİ SPORDA ÇOK İYİ DURUMDA"

Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette yönetici ve oyuncuları ile sohbet eden Büyükkılıç; 2024 Avrupa Spor Şehri seçilen Kayseri’nin Dünya Spor Başkenti olması için resmi başvuru yaptıklarını da hatırlatarak, "Kayseri, sporda çok iyi konumda, spor alt yapısı bağlamında, gerek ilçelerimizin gerekse büyükşehrin tesisleşme gayretleri ve çabalarıyla çok iyi noktadadır. İlçelerimizde her yerde yüzme havuzlarımız, her yerde futbol sahalarımız var" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde basketboldan futbola, yüzmeden tenise kadar birçok alanda spor yapıldığını anlattı.

Ziyarette Başkan Palancıoğlu takım oyuncuları adına Başkan Büyükkılıç’a takımın atkısını ve 38 numaralı forma hediye etti