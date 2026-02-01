Başkan çıldırdı, ateş püskürdü. Ergin Ataman'a ağır tepki, "Eğer yüzünüz varsa istifa edersiniz"
01.02.2026 21:18
Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, Aris karşısında alınan yenilgi sonrası adeta çılgına döndü.
Yunanistan Basketbol Ligi'nde Aris ile başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos karşı karşıya geldi.
40 dakikası 87-87'lik beraberlikle sonuçlanan müsabaka uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında kazanan taraf ise 102-95'lik skorla Aris oldu.
Bu skorun ardından Panathinaikos, ligde 13 maç sonra yenilen ve toplamda ikinci mağlubiyetini alan Panathinaikos, ikinci sırada yer aldı.
Ergin Ataman'ın ekibi, gelecek hafta AS Karditsas deplasmanına çıkacak.
Panathinaikos Başkantrenörü Ergin Ataman.
BAŞKAN ÇILDIRDI: "İSTİFA EDİN"
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Aris mağlubiyeti sonrası sosyal medyadan takıma tepki gösterdi.
Instagram'dan bir paylaşım yapan Giannakopoulos'un oldukça sinirli olduğu ve bağırarak konuştuğu gözlemlendi.
Giannakopoulos, paylaşımında "Başantrenör, yardımcı antrenörler... Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos! Umarım Atina’ya geri döndüğünüzde eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte." ifadelerini kullandı.
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un görüntüsü.