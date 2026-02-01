Başkan çıldırdı, ateş püskürdü. Ergin Ataman'a ağır tepki, "Eğer yüzünüz varsa istifa edersiniz"

BAŞKAN ÇILDIRDI: "İSTİFA EDİN"

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Aris mağlubiyeti sonrası sosyal medyadan takıma tepki gösterdi.

Instagram'dan bir paylaşım yapan Giannakopoulos'un oldukça sinirli olduğu ve bağırarak konuştuğu gözlemlendi.

Giannakopoulos, paylaşımında "Başantrenör, yardımcı antrenörler... Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos! Umarım Atina’ya geri döndüğünüzde eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte." ifadelerini kullandı.