Başkan gece yarısı 03.52'de duyurdu! Taraftara "El Salvador'dan sesleniyorum" diyerek müjdeyi verdi

Yüksel Yıldırım'ın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

“KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

"Sevgili Samsunspor Camiasına El Salvador'dan sesleniyorum:

Bugün maçı otel odamda iş arkadaşlarım ile birlikte seyrettik ve sizler gibi kahroldum. Camiamızın müsterih olmasını istiyorum. Bana güvenin. Bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde almadım ama Şampiyonlar Ligi'nde oynarken birlikte destekleyeceğimizin garantisini veriyorum. Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa gerekenler imkanlar çerçevesinde yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın!

“REIS İLE DEVRE ARASINDA İMZALAYACAĞIZ”

Thomas Reis Hocamızla sözleşmesi 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün ileriki hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz. Başarının bir günde gelmeyeceğini bizlere kendisi söyledi. Adım adım hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz. Lütfen rahat olun ve oyuncular üzerinde gereksiz baskı yaratmayın. Bu takım devre arasına kadar gerekeni yapacağına hiç kuşkum yok. Birlikte başaracağız. Birlikte biz bir aileyiz.