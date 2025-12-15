Başkan gece yarısı 03.52'de duyurdu! Taraftara "El Salvador'dan sesleniyorum" diyerek müjdeyi verdi
15.12.2025 08:08
Son Güncelleme: 15.12.2025 08:11
NTV - Haber Merkezi
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, gece yarısı 03.52'de yaptığı paylaşımla kırmızı-beyazlı taraftarlara müjdeyi verdi.
Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kırmızı-beyazlıların başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara seslendi.
REIS İLE ANLAŞMAYA VARILDI
Yıldırım, iki sezondur takımın başında yer alan teknik direktör Thomas Reis ile iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis.
Yüksel Yıldırım'ın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:
“KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”
"Sevgili Samsunspor Camiasına El Salvador'dan sesleniyorum:
Bugün maçı otel odamda iş arkadaşlarım ile birlikte seyrettik ve sizler gibi kahroldum. Camiamızın müsterih olmasını istiyorum. Bana güvenin. Bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde almadım ama Şampiyonlar Ligi'nde oynarken birlikte destekleyeceğimizin garantisini veriyorum. Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa gerekenler imkanlar çerçevesinde yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın!
“REIS İLE DEVRE ARASINDA İMZALAYACAĞIZ”
Thomas Reis Hocamızla sözleşmesi 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün ileriki hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz. Başarının bir günde gelmeyeceğini bizlere kendisi söyledi. Adım adım hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz. Lütfen rahat olun ve oyuncular üzerinde gereksiz baskı yaratmayın. Bu takım devre arasına kadar gerekeni yapacağına hiç kuşkum yok. Birlikte başaracağız. Birlikte biz bir aileyiz.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım.
“ÖZEL PRİM AÇIKLAYACAĞIM”
Şimdi hedef Mainz maçı. Latin Amerika'daki iş programımı değiştirdim. Takımımızla birlikte olmak için El Salvador'dan çarşamba sabahı Frankfurt, Almanya'ya uçacağım. Mainz maçı öncesi tüm takımla kenetlenip gerekli uyarıları yaparak takıma bir motivasyon toplantısı yapmayı planlıyorum. Ayrıca bu maçta galip gelip ilk 8'de kupaya devam etmek için de takıma özel bir prim açıklayacağım."