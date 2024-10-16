Başkan Hacıosmanoğlu: Yabancı sınırı kalkıyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu.

Süper Lig'de bu sezon 14 olarak uygulanan yabancı sınırıyla ilgili değişikliğe gidildiği belirtildi.

Başkan Hacıosmanoğlu, gelecek sezon Süper Lig'de yabancı sınırının olmayacağını açıkladı.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Süper Lig'de yabancıyı serbest bırakacağız. 11 tane yabancı oyuncuyla oynayabiliyorsunuz. Kısıtlama koymanın bir anlamı yok. Ama kriter getireceğiz."