Başkan "Ortamı germeye gerek yok" demişti: Samsunspor'un Yunanistan'da giyeceği forma belli oldu
Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Yunanistan'da giyeceği forma belli oldu.
Samsunspor'un Yunanistan deplasmanında karşılaşacağı Panathinaikos maçında giyeceği forma netleşti.
Samsunspor bu maçta Atatürk temalı formayı giymeyecek.
"ORTAMI GERMEYE GEREK YOK"
Atina Olimpiyat Stadyumu’nda 21.00'da oynanacak karşılaşmada Karadeniz temsilcisi beyaz forma ile sahaya çıkacak.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Panathinaikos maçına kırmızı-beyaz forma ile çıkacağız. Ortamı germeye gerek yok." demişti.
Mavi formada Atatürk'ün gözlerinin silüeti yer alıyordu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Maç